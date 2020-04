Coronavirus Umbria, ultime notizie: contagi, morti e guariti al 10 aprile (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus Umbria, ultime notizie: contagi, morti e guariti al 10 aprile L’aggiornamento delle ore 18.00 della Protezione Civile relativo alla giornata del 10 aprile ci riferisce di un aumento di 1396 (-219) attuali positivi al virus. In seguito a questo ulteriore incremento, sono 98.273 le persone attualmente infette, mentre i soggetti invece che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sono 147.577 (+3951). I deceduti di venerdì, che sono 570, portano la totalità dei morti a 18.849. Ancora elevato il numero di guariti, che salgono a 30.455(+1985). Le persone che necessitano di cure in terapia intensiva sono 3497, 108 in meno rispetto a giovedì: un trend costantemente in discesa negli ultimi sei giorni. LEGGI LE notizie SUL CoronavirusSegui Termometro Politico su Google News La ... Leggi su termometropolitico Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti Umbria : +4 positivi in 24 ore

Coronavirus - Umbria e Basilicata le Regioni in cui si muore di meno : sono le meno inquinate d’Italia! Tutti i DATI sul tasso di letalità

