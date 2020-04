Coronavirus, ultime notizie – In Italia superati i 100mila contagi. In Lombardia oltre 1.500 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Mattarella: «Coltiviamo speranza e fiducia». (Di domenica 12 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Mattarella: «Molti Italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me, ma intravediamo la possibilità di superare l’emergenza» ANSA/Paolo Giandotti Il presidente della Repubblica Sergio MattarellaIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio alla Nazione per gli auguri pasquali, cercando di infondere fiducia agli Italiani durante l’emergenza Coronavirus. Coronavirus, gli auguri di Mattarella: «Anch’io da solo a Pasqua, non fermiamoci proprio ... Leggi su open.online Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo dell'11 aprile Corriere della Sera Riecco il calcio La A in campo fra 50 giorni

E avvio del prossimo campionato a settembre. Ora che il premier Giuseppe Conte ha indicato nel 3 maggio l'ultima data di limitazioni stringenti per contrastare l'emergenza coronavirus, il calcio ...

Chiudere tutto e subito Il modello virtuoso della Nuova Zelanda

I risultati sembrano dar ragione alla premier. Ad oggi in Nuova Zelanda ci sono solo 1.283 casi di Covid 19. I guariti, 56 nelle ultime 24 ore, sono 373 in totale e crescono più dei contagi totali ...

