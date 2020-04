Coronavirus, ultime notizie – In Italia aumentano i decessi ma calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. In Lombardia oltre 1.500 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. 7 farmacisti deceduti (Di sabato 11 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Mattarella: «Molti Italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me, ma intravediamo la possibilità di superare l’emergenza» ANSA/Paolo Giandotti Il presidente della Repubblica Sergio MattarellaIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio alla Nazione per gli auguri pasquali, cercando di infondere fiducia agli Italiani durante l’emergenza Coronavirus. Coronavirus, gli auguri di Mattarella: «Anch’io da solo a Pasqua, non fermiamoci proprio ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Angelo Borrelli : “Non abbiamo sconfitto il virus - bisogna continuare a tenere i comportamenti richiesti”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Italia 100269 ammalati - 19468 decessi - 32534 guariti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Sono 3381 i pazienti in terapia intensiva - altri 28144 ricoverati (Di sabato 11 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Mattarella: «Moltini trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me, ma intravediamo la possibilità di superare l’emergenza» ANSA/Paolo Giandotti Il presidente della Repubblica Sergio MattarellaIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio alla Nazione per gli auguri pasquali, cercando di infondere fiducia aglini durante l’emergenza, gli auguri di Mattarella: «Anch’io da solo a Pasqua, non fermiamoci proprio ...

RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - Internazionale : Uno dei gruppi più colpiti negli Stati Uniti è quello dei nativi americani. Per rispondere all’emergenza si stanno… - LaStampa : Coronavirus, il bollettino di giornata: la curva dei contagi torna a salire. Anche le vittime delle ultime 24 ore s… - dvaldi1 : - bnotizie : Coronavirus in Irpinia: 399 positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore. Pensioni e bonus, la Regione: bonifici a maggio… -