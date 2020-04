Coronavirus, Trump firma memorandum per assistenza all’Italia: “Ci ha chiesto aiuto, la supporteremo anche per la ripresa economica” (Di sabato 11 aprile 2020) “Il governo italiano ha chiesto l’assistenza degli Stati Uniti. Andare in aiuto dell’Italia aiuterà a combattere il Covid-19 e a mitigare l’impatto della crisi, oltre a dimostrare la leadership degli Usa di fronte alle campagne di disinformazione di Cina e Russia“. Si apre con questa premessa il memorandum firmato nella notte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il quale gli Usa si impegnano ad assistere l’Italia nella lotta contro la pandemia – cosa che contribuirà a “ridurre il rischio di reinfezione dall’Europa negli Stati Uniti” – ma anche a “supportarne la ripresa economica“. Nel documento, diviso in otto sezioni, si definisce l’Italia “uno dei nostri alleati più stretti e di vecchia data” e si evidenzia che è stata “devastata dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus – Chi è Tedros Adhanom Ghebreyesus - direttore dell’Oms nel mirino di Trump : dal governo violento dell’Etiopia agli intrecci di favori con la Cina

Trump - coronavirus : memorandum per gli aiuti all’Italia - paese da sempre alleato

Negli Usa mezzo milione di contagi da Coronavirus - Trump firma decreto per aiuti all'Italia (Di sabato 11 aprile 2020) “Il governo italiano hal’degli Stati Uniti. Andare indell’Italia aiuterà a combattere il Covid-19 e a mitigare l’impatto della crisi, oltre a dimostrare la leadership degli Usa di fronte alle campagne di disinformazione di Cina e Russia“. Si apre con questa premessa ilto nella notte dal presidente degli Stati Uniti Donalde con il quale gli Usa si impegnano ad assistere l’Italia nella lotta contro la pandemia – cosa che contribuirà a “ridurre il rischio di reinfezione dall’Europa negli Stati Uniti” – ma anche a “supportarne la ripresa economica“. Nel documento, diviso in otto sezioni, si definisce l’Italia “uno dei nostri alleati più stretti e di vecchia data” e si evidenzia che è stata “devastata dalla ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump pubblica un decreto per aiutare l'Italia #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Trump trema, #Biden avanti di 11 punti. Brutte notizie per il presidente americano, a cui l'effetto #pandemia potr… - repubblica : Coronavirus, Trump e le promesse all’Italia. Ma gli aiuti non sono arrivati - folucar : RT @NicolaMelloni: Quando vedete le fosse comuni a New York, i bambini che fanno la fame in Mississippi, o la fila per le food bank in Texa… - frabeart : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Trump firma memorandum per assistenza all’Italia: “Ci ha chiesto aiuto, la supporteremo anche per la ripr… -