Coronavirus, trend stabile. Villani: “Tempi brevi per il vaccino” (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, il bilancio di sabato 11 aprile 2020. trend stabile con un aumento degli attualmente positivi. ROMA – Coronavirus, il bilancio di sabato 11 aprile 2020. Ritorna il consueto appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile per aggiornare i numeri del Coronavirus. Il trend si conferma stabile nonostante un leggero incremento della percentuale totale che dal 2,7% al 3,2%. Questa è dovuta all’aumento non solo degli attualmente positivi ma anche dei guariti. Coronavirus, il bilancio di sabato 11 aprile 2020 Il bilancio complessivo nelle ultime 24 ore è di 4.694. Di questi 1.996 (+2%) sono gli attualmente positivi mentre i guariti sono 2.079 (+6,8%) e 610 (+3,3%) dei decessi. Le buone notizie continuano ad arrivare dagli ospedali con la pressione sempre minore. Le persone in terapia intensiva sono diminuite di 116 mentre i ricoveri ... Leggi su newsmondo Coronavirus - a Roma 74 nuovi casi (123 in tutta la provincia). Trend Lazio al 3% : 10 morti e 33 guariti

