Coronavirus | Sileri | “I nuovi casi sono giovani contagiati in casa e persone nelle

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 11 aprile 2020) Come si spiega la recrudescenza del numero deipositivi alregistrata oggi? “Facendo 56 mila tamponi in piu’ in un giorno si trovano deiche avevano sintomi minori, soprattuttopiu’che stavano ain attesa di fare il test e che, credo, nella stragrande maggioranza deisia stata infettata dai familiari, all’interno delle abitazioni”. Lo ha detto al’AGI il vice ministro della Salute, Pierpaolo. “Non penso che questipositivi siano stati infettati all’esterno, anche perche’ ormai la gente esce con la mascherina e i guanti e sta attenta”, osserva, sottolineando che “ciancheche vengono registratistrutture per anziani, Rsa e case di riposo“. “Oggi, il contagio avvenuto fuori dalla propria abitazione ...