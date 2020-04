Coronavirus: Sicilia, undici medici conseguono titolo in conference call (Di sabato 11 aprile 2020) Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - Concluso con successo l'esame finale online in medicina generale per i poli didattici di Palermo, Messina e Catania. Giovedì mattina, undici nuovi camici bianchi hanno conseguito il titolo in video conferenza durante la sessione straordinaria d'esame, per il triennio 2016/2019, della Scuola di formazione specifica in medicina generale, gestita dall'Ordine dei medici di Palermo con la vigilanza dell'assessorato regionale alla Salute. "Anche quest'anno, in piena emergenza sanitaria, siamo riusciti a mantenere inalterati i programmi triennali dei corsi elaborati dall'Ordine, assicurando la stessa qualità formativa in termini di organizzazione e attuazione dell'attività della scuola - ha detto il presidente dell'Omceo Toti Amato - L'obiettivo di dare la possibilità di un regolare andamento del percorso formativo ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : assessore Istruzione - 'Sicilia prima regione Sud per classi virtuali'

