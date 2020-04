Coronavirus, si accende la speranza: "Vaccino arriverà in tempi record" (Di sabato 11 aprile 2020) Giorgia Baroncini L'annuncio del professor Villani nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile: "Siamo fiduciosi su tempi straordinariamente rapidi per avere il Vaccino" "Il Vaccino sta facendo un percorso a tempi di record, credo si possa essere fiduciosi di ottenere qualcosa in tempi straordinariamente rapidi e questo ci conforta molto". Lo ha annunciato Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza Coronavirus. Una buona notizia che fa ben sperare. Da settimane, nei laboratori di tutto il mondo, i ricercatori sono al lavoro per trovare al più presto un Vaccino al virus cinese. E ora arriva l'annuncio: "Siamo fiduciosi su tempi straordinariamente rapidi per averlo". Ma, nello specifico, cosa dobbiamo aspettarci? Quanto "rapidi" saranno questi tempi? Il professor ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - uno studio riaccende la speranza : il 19 maggio l’Italia raggiungerà il traguardo “zero decessi”

Sospesi pagamenti affitti a New York/ Coronavirus ‘accende’ solidarietà proprietari

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus accende Il coronavirus accende la psicosi contro gli stranieri Ticinonline Pasqua 2020: messaggio del Patriarca Bartolomeo, “usciremo da questa prova” con una maggiore consapevolezza del “dono della vita”

La pandemia del coronavirus ha cambiato la nostra vita quotidiana ... Il Patriarca conclude assicurando di pregare “più intensamente per tutti voi”, invitando i fedeli ad accendere la luce della ...

Coronavirus a Bergamo: «Nelle case di riposo 1.100 decessi. Ora la verità, per rispetto alle vittime»

I numeri raccontano quello che per i sindacati è il vero impatto del Covid-19 nelle strutture per anziani ... che con i suoi 500 ospiti è la più grande della provincia. Ed è proprio lì che si accende ...

