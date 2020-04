Coronavirus | scatta un nuovo allarme | Figli contagiati da genitori

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 11 aprile 2020) Giorgia Baroncini Cresce il numero dei nuovi malati in Italia. Il viceministro della Salute Sileri: "Si tratta soprattutto di persone più giovani che stavano a casa, infettate dai familiari" Sono oltre 100mila le persone attualmente positive in Italia. Per essere precisi, 100.269 con un aumento di 1.996 unità (il più alto degli ultimi sei giorni). Dall'inizio della diffusione delnel Paese, il numero complessivo dei(comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 152.271 (+4.694 rispetto a ieri). Nel corso della conferenza stampa quotidiana, il capo della Protezione civile ha riportato anche un altro dato importante, quello sui tamponi eseguiti: nelle ultime 24 ore sono stati fatti 56.609 (ieri 53.495) test per un totale di 963.473. "Facendo 56mila tamponi in più in un giorno si trovano dei nuoviche avevano ...