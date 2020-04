Coronavirus, Sala (regione Lombardia): “Venerdì raggiunto record mobilità, arrivati al 41%. Più movimenti su arterie turistiche, rimanete in casa” (Di sabato 11 aprile 2020) “Ieri abbiamo raggiunto un record rispetto a più di due settimane fa, siamo arrivati al 41% di mobilità“, così il vice presidente della regione Lombardia Fabrizio Sala durante la conferenza stampa per aggiornare sulla situazione relativa al Coronavirus. “Sicuramente ci sono persone che hanno dovuto fare la spesa per Pasqua, e spostamenti autorizzati delle attività produttive, ma siamo andati anche a fare un campionamento su alcune zone e comuni attraversati da arterie verso località turistiche e abbiamo notato dati superiori al 5, 6, 7 per cento rispetto al resto della Lombardia. Abbiamo comunicato questi dati ai prefetti che stanno predisponendo appositi controlli“, ha aggiunto Sala, ribadendo quanto già detto nelle scorse settimane. “Rinnoviamo l’invito a rimanere in casa, a fare una Pasqua diversa ma ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : F. Sala - 'arrivati 43 infermieri volontari per ospedali Lombardia'

Coronavirus : F. Sala - 'in Lombardia mobilità salita al 41%'

Coronavirus : Bolognini a Sala - ‘ovvio mascherine in tutte le case popolari’ (Di sabato 11 aprile 2020) “Ieri abbiamounrispetto a più di due settimane fa, siamoal 41% di mobilità“, così il vice presidente dellaFabriziodurante la conferenza stampa per aggiornare sulla situazione relativa al. “Sicuramente ci sono persone che hanno dovuto fare la spesa per Pasqua, e spostamenti autorizzati delle attività produttive, ma siamo andati anche a fare un campionamento su alcune zone e comuni attraversati da arterie verso località turistiche e abbiamo notato dati superiori al 5, 6, 7 per cento rispetto al resto della. Abbiamo comunicato questi dati ai prefetti che stanno predisponendo appositi controlli“, ha aggiunto, ribadendo quanto già detto nelle scorse settimane. “Rinnoviamo l’invito a rimanere in casa, a fare una Pasqua diversa ma ...

SkyTG24 : Coronavirus, F. Sala: 'In Lombardia venerdì mobilità record al 41%' - SkyTG24 : Coronavirus, Sala: “#Milano come area test per la ripartenza” - MediasetTgcom24 : Virus, il sindaco Sala: 'Tassare i redditi alti non è una buona idea' #coronavirus - zazoomblog : Coronavirus: F. Sala arrivati 43 infermieri volontari per ospedali Lombardia - #Coronavirus: #arrivati #infermieri - CianPdc : @GianricoCarof Il Sindaco Sala è stato tra i primi ad ammettere di aver inizialmente sottovalutato il coronavirus. -