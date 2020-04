Coronavirus, questa Pasqua sarà molto diversa dal solito. Le riflessioni di nonna Paola (Di sabato 11 aprile 2020) di Paola Zitelli “Mi raccomando a Pasqua tutti vestiti eleganti! La tavola sarà apparecchiata col servizio buono!” questa è stata la proposta alle mie figlie e ai miei nipoti, perché quest’anno a Pasqua non andremo al ristorante come facevamo sempre, ma rimarremo in casa. E possiamo reputarci fortunati, perché abitando nello stesso posto, potremo stare tutti insieme. Sì, perché questa Pasqua sarà diversa come mai nella nostra vita lo è stata. Mai avremmo pensato di vivere questo dramma surreale. Da quando è entrato nella nostra nazione e nel mondo questo intruso che tutti noi abbiamo imparato a chiamare Coronavirus o meglio Covid-19, non siamo più gli stessi, le nostre vite sono radicalmente cambiate; ma c’era già nell’aria qualcosa di strano in questo anno bisestile e con una ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Casellati - ‘in questa fase più che mai centrale ruolo Parlamento’

