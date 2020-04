Coronavirus Puglia, bollettino covid sabato 11 aprile (Di sabato 11 aprile 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 11 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.651 test per l’infezione da covid-19 Coronavirus e sono risultati positivi 95 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 18 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 15 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; 1 caso di cittadino fuori regione; 4 casi la cui provincia è in corso di attribuzione. Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia 2 nella provincia di Taranto e 2 di cittadini fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 29.463 test. Sono 249 i pazienti ... Leggi su baritalianews Coronavirus - plasma con anticorpi : in Puglia si parte

Coronavirus Puglia - fermati dai vigili mostrano lo scontrino della farmacia ma la data riportava marzo

Coronavirus Puglia - a San Marco in Lamis piazza invasa dai cittadini per celebrare il Venerdì Santo - anche il Sindaco (Di sabato 11 aprile 2020) Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi11, in, sono stati registrati 1.651 test per l’infezione da-19e sono risultati positivi 95 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 18 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 15 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; 1 caso di cittadino fuori regione; 4 casi la cui provincia è in corso di attribuzione. Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia 2 nella provincia di Taranto e 2 di cittadini fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 29.463 test. Sono 249 i pazienti ...

Agenzia_Ansa : Vendono disinfettante del 1989, due denunce in Salento #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Folla ai riti del #VenerdìSanto a #SanMarcoinLamis in #Puglia, la procura di #Foggia acquisisce i filmati. L'Ira de… - TgrRaiPuglia : #Coronavirus. A #SanMarcoinLamis, un incredibile assembramento per i riti della settimana santa. #ioseguotgr… - TSTARANTO : Coronavirus: Il bollettino della Puglia dell'11 aprile. 93 casi su 1651 tamponi - OndaradioGargan : Coronavirus, in Puglia si continua a morire: oggi 15 vittime. 3 in Capitanata -