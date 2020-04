Coronavirus: Pasqua 2020 senza lo Scoppio del Carro. Betori con il cero sul sagrato del Duomo (Di sabato 11 aprile 2020) La celebrazione in Cattedrale della Messa di Pasqua inizierà alle ore 9.30, senza la partecipazione dei fedeli. Al momento del Gloria il cardinale mostrerà alla città la fiamma del cero, che è Gesù, sorgente della Pasqua e quindi della speranza per l'umanità. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tv Prato (canale 74) e in streaming sul sito della diocesi, di Toscana Oggi e di Radio Toscana Leggi su firenzepost Auguri di Buona Pasqua ai tempi del Coronavirus : IMMAGINI - GIF - VIDEO - FRASI - CITAZIONI e PROVERBI

Coronavirus - tornano le code chilometriche davanti ai supermercati alla vigilia di Pasqua

Coronavirus - campane a festa e messe in diretta per la Pasqua a Saronno (Di sabato 11 aprile 2020) La celebrazione in Cattedrale della Messa diinizierà alle ore 9.30,la partecipazione dei fedeli. Al momento del Gloria il cardinale mostrerà alla città la fiamma del, che è Gesù, sorgente dellae quindi della speranza per l'umanità. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tv Prato (canale 74) e in streaming sul sito della diocesi, di Toscana Oggi e di Radio Toscana

virginiaraggi : #coronavirus A Roma potenziati i controlli della Polizia Locale per le festività di Pasqua e Pasquetta. Verifiche c… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Chiusura fino al 3 maggio, adesso non si può cedere' 'C'è il rischio di ripartire daccapo, te… - RaiRadio2 : Tutti i nostri auguri, a Tutti, perché sia davvero una Pasqua di rinascita e ripartenza. Vi Abbracciamo fortissimo… - occhio_notizie : Cercavano di vendere on-line le pastiere in vista di #Pasqua #coronavirus - bolognainside : RT @bolognainside: 11 aprile 2020 - Buona Pasqua #Bologna #Italy Bologna ai tempi del coronavirus #Iorestoacasa -