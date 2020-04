Coronavirus, oltre 98.000 i positivi in Italia. Misure prorogate. A New York scuole chiuse fino a settembre – DIRETTA (Di sabato 11 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia16.03 – A New York scuole chiuse fino a settembre Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha annunciato la chiusura delle scuole fino a settembre. 14.21 – Coronavirus, guarita Anna Ascani “Dopo 31 giorni è finita. Anche il secondo tampone ha dato esito negativo: sono guarita. Grazie all’Asl, alla mia dottoressa, al personale sanitario tutto. Questo #Covid19 è stato un nemico davvero insidioso. Tornerò quanto prima al Miur: c’è tanto lavoro da fare” 14.00 – Emergenza Coronavirus in Italia, i dati in Veneto Alla luce dei nuovi 309 casi di contagio, in Veneto i casi salgono a quota ... Leggi su newsmondo Coronavirus - in Usa oltre mezzo milione di contagiati : oltre 18500 vittime. Timori per popolo Navajo e per indigeni in Brasile

Coronavirus riapertura librerie - boccata d’ossigeno per l’editoria : in un mese persi oltre 25 milioni

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 16mila morti in Spagna Adnkronos Coronavirus, vescovo Ascoli: “Suono a distesa delle campane segnerà la nostra Pasqua 2020”

E accanto a loro il ricordo dei molti sacerdoti, religiosi e religiose, oltre centocinquanta, che sono morti stroncati a causa o con il coronavirus. Non pochi hanno preferito morire al posto di altri, ...

Coronavirus, 500 operatori Ama si rifiutano di lavorare: «È morto uno di noi»

Fatto sta che in Ama, dopo la morte di un dipendente a Rocca Cencia per Covid-19, tanti addetti alla raccolta dei rifiuti almeno 500 si rifiutano di uscire perché a loro dire la municipalizzata non ...

