Coronavirus | oggi nel Lazio 140 i nuovi casi di positività

(Di sabato 11 aprile 2020) Nelsono 140 idi positività al. Dieci i decessi, 33 i pazienti guariti. Esconodalla sorveglianza in 15.531. Sono i numeri odierni emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesu’, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “registriamo un dato di 140di positivita’ e un trend al 3%, continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (15.531) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.902)nella Asl Roma 1 il numero di chi esce dalla sorveglianza (1.800) e’ il doppio di chi entra (900)- ha spiegato D’Amato- Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua ...