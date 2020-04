Coronavirus, nuovo record di tamponi: si svuotano gli ospedali, il bollettino (Di sabato 11 aprile 2020) E’ stato appena pubblicato il bollettino per l’emergenza Coronavirus, ecco il dato aggiornato su contagiati, guariti e morti. Oggi ci sono stati altri 619 morti, ma ben 2.079 guariti. Abbiamo avuto anche 4.694 nuovi contagiati, ma questo lato va letto in modo relativo al numero di tamponi effettuati. Oggi è stato battuto il nuovo record giornaliero con 56.609 tamponi, e appena l’8,3% è risultato positivo a fronte di una stragrande maggioranza di negatività, a dimostrazione che l’epidemia non stia più circolando in modo diffuso sul territorio nazionale ma è limitata a ospedali, RSA e contagi intrafamiliari. Continuano, per il settimo giorno consecutivo, a svuotarsi gli ospedali: diminuiscono i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - bilancio Italia supera 152 mila casi e 19 mila morti : nuovo record di tamponi - si svuotano gli Ospedali [DATI]

Coronavirus Italia - 152.271 contagi e 19.468 morti. Nuovo boom di guariti - sono 2.079

Coronavirus Italia - 152.271 contagi e 19.468 morti. Nuovo boom di guariti - sono 2.079 (Di sabato 11 aprile 2020) E’ stato appena pubblicato ilper l’emergenza, ecco il dato aggiornato su contagiati, guariti e morti. Oggi ci sono stati altri 619 morti, ma ben 2.079 guariti. Abbiamo avuto anche 4.694 nuovi contagiati, ma questo lato va letto in modo relativo al numero dieffettuati. Oggi è stato battuto ilgiornaliero con 56.609, e appena l’8,3% è risultato positivo a fronte di una stragrande maggioranza di negatività, a dimostrazione che l’epidemia non stia più circolando in modo diffuso sul territorio nazionale ma è limitata a, RSA e contagi intrafamiliari. Continuano, per il settimo giorno consecutivo, a svuotarsi gli: diminuiscono i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso ...

welikeduel : #ginostrada: 'In Italia si sta sviluppando una enorme solidarietà, spero che questo sia un nuovo virus che contagi… - Open_gol : Non si placano le polemiche attorno al nuovo Ospedale in costruzione al Portello tra ritardi e difficoltà logistiche - Avvenire_Nei : #Coronavirus È il momento di gettare le basi per un nuovo ordine mondiale - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, a Messina 10 nuovi casi e 2 morti. Ma 10 guariti, per la prima volta cala il numer… - Studio_MC : ?? Nuovo Podcast! 'I Contratti al tempo del Covid-19' su @Spreaker #avvocato #contratti #coronavirus #covid19… -