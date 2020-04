Coronavirus nel mondo: in Francia trend in decrescita, ospedali di Mosca messi a dura prova: le ultime notizie (Di sabato 11 aprile 2020) La pandemia di Coronavirus continua a mettere in ginocchio il mondo, tra contagi in crescita, ospedali in difficoltà e misure restrittive estese. Ecco le ultime notizie dall’estero. Sono 93.700 i casi confermati di Coronavirus in Francia, 3.114 in più di quelli comunicati ieri. Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon: si tratta del terzo giorno consecutivo di trend in decrescita. Riguardo i decessi, la Francia ne ha accertati complessivamente 13.832: nel dettaglio, c’è stato un aumento di 353 morti in ospedale e 290 negli Ehpad (strutture per anziani non autosufficienti). Almeno 67.300 persone sono state ricoverate in ospedale dal 1 marzo: al momento, in 31.320 sono ancora nei nosocomi. Nelle ultime 24 ore, 2.044 persone in più sono state portate negli ospedali, un altro numero considerato ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Papa Francesco : “Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne nel Sabato Santo”

Coronavirus - a New York 783 morti nelle ultime 24 ore. Cuomo : "Evitare altra ondata"

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Papa Francesco : “Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne nel Sabato Santo” (Di sabato 11 aprile 2020) La pandemia dicontinua a mettere in ginocchio il, tra contagi in crescita,in difficoltà e misure restrittive estese. Ecco le ultime notizie dall’estero. Sono 93.700 i casi confermati diin, 3.114 in più di quelli comunicati ieri. Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon: si tratta del terzo giorno consecutivo diin. Riguardo i decessi, lane ha accertati complessivamente 13.832: nel dettaglio, c’è stato un aumento di 353 morti in ospedale e 290 negli Ehpad (strutture per anziani non autosufficienti). Almeno 67.300 persone sono state ricoverate in ospedale dal 1 marzo: al momento, in 31.320 sono ancora nei nosocomi. Nelle ultime 24 ore, 2.044 persone in più sono state portate negli, un altro numero considerato ...

Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - virginiaraggi : A Roma la solidarietà non si ferma. Stiamo facendo partire la distribuzione di 43 mila colombe pasquali, donate dal… - stanzaselvaggia : In India la chiamavano 'L'Italia indiana' per via del focolaio che si era sviluppato nel suo ospedale. E invece, in… - RobertoSignore7 : RT @jacopo_iacoboni: L'attacco di Conte a Salvini e Meloni è una chiara distrazione di massa dai suoi attuali problemi. Il problema attual… - GiulioTerzi : #Coronavirus: superati i centomila malati, 619 morti e 2.079 guariti - Sanità - -