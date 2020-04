Coronavirus, morte 22 donne ospiti in una casa per disabili psichici a Pontevico (Brescia) (Di sabato 11 aprile 2020) Su oltre 320 pazienti, tutte donne, 22 ospiti sono morte in queste settimane all’interno dell’Istituto Bassano Cremonesini di Pontevico (Brescia), come riportato in un articolo su Valori.it e confermato dagli stessi dirigenti. Nell’istituto si sono registrati anche una settantina di contagi tra il personale che ad un certo punto si è ridotto addirittura del 75%. Il presidente dell’istituto, don Federico Pellegrini aveva lanciato un appello per chiedere i tamponi, mai effettuati, e denunciato l’emergenza per la mancanza di personale. “Devo constatare come si è arrivati al limite della possibilità di garantire un servizio adeguato alle nostre ospiti, per la mancata presenza di molto personale. Un servizio che sta collassando” disse il sacerdote a fine marzo. Quello delle residenze per disabili psichici potrebbe diventare un ... Leggi su ilfattoquotidiano Preti fino alla morte/ Luce di fede - servizio d'amore : i sacerdoti e il Coronavirus

Coronavirus - il bollettino delle : in aumento i guariti. Morte 619 persone

Alba Parietti piange la morte di un amico per Coronavirus : “Deceduto in solitudine - senza carezze” (Di sabato 11 aprile 2020) Su oltre 320 pazienti, tutte, 22sonoin queste settimane all’interno dell’Istituto Bassano Cremonesini di), come riportato in un articolo su Valori.it e confermato dagli stessi dirigenti. Nell’istituto si sono registrati anche una settantina di contagi tra il personale che ad un certo punto si è ridotto addirittura del 75%. Il presidente dell’istituto, don Federico Pellegrini aveva lanciato un appello per chiedere i tamponi, mai effettuati, e denunciato l’emergenza per la mancanza di personale. “Devo constatare come si è arrivati al limite della possibilità di garantire un servizio adeguato alle nostre, per la mancata presenza di molto personale. Un servizio che sta collassando” disse il sacerdote a fine marzo. Quello delle residenze perpotrebbe diventare un ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morte Coronavirus: 100mila morti nel mondo, Usa più vittime che in Italia Agenzia ANSA Coronavirus, campane a festa e messe in diretta per la Pasqua a Saronno

Ieri, venerdì Santo 10 aprile, le campane hanno suonato per ricordare figurativamente la morte di Gesù. E come vuole la liturgia ... Caro lettore, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo subito un ...

I Giudei di San Fratello non si fermano, il loro suono per i medici e defunti del Coronavirus

quel suono stridulo per chi non è abituato anche fastidioso è dedicato a tutti i morti di coronavirus e ai loro parenti. “E’ una Settimana Santa triste la nostra, che si identifica nella morte di Gesù ...

