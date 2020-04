Coronavirus, medici: “La polmonite è solo la punta dell’iceberg, è una tempesta infiammatoria che colpisce diversi organi” (Di sabato 11 aprile 2020) Mentre in questi giorni, sui social rimbalzano proclami che parlano di farmaci già esistenti ed economici, come l’enoxaparina, che sarebbero in grado di sconfiggere il Coronavirus, intervengono gli esperti a chiarire la situazione e a smentire le solite bufale. “Per parlare bisogna aver visto questi malati – puntualizza all’AdnKronos Salute, Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano – Le fake news che si rincorrono sul web soprattutto quelle relative a considerazioni trionfalistiche sulla terapia sono pericolose. Non è che abbiamo preso un abbaglio” nelle terapie intensive d’Italia. “E’ scorretto quello che si legge sul web, e cioè che questi malati semplicemente muoiono di coagulazione ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : 12 morti a Caronno - arrivano i saturimetri per medici e famiglie

Medicina e cura coronavirus - la clorochina fa crollare i ricoveri a Medicina! Funziona la sperimentazione

Coronavirus - ordine dei medici : le tute cinesi distribuite in Italia non sono idonee - rischio biologico (Di sabato 11 aprile 2020) Mentre in questi giorni, sui social rimbalzano proclami che parlano di farmaci già esistenti ed economici, come l’enoxaparina, che sarebbero in grado di sconfiggere il, intervengono gli esperti a chiarire la situazione e a smentire le solite bufale. “Per parlare bisogna aver visto questi malati – puntualizza all’AdnKronos Salute, Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano – Le fake news che si rincorrono sul web soprattutto quelle relative a considerazioni trionfalistiche sulla terapia sono pericolose. Non è che abbiamo preso un abbaglio” nelle terapie intensive d’Italia. “E’ scorretto quello che si legge sul web, e cioè che questi malati semplicemente muoiono di coagulazione ...

Corriere : La morte del dottor Valli e quel post su Fb: «Tamponi ai politici, a noi medici no» - BI_Italia : A quattro giorni dall'apertura, i pazienti ricoverati in #Fiera sono tre. Ma manca lo staff per far funzionare l'… - Agenzia_Ansa : Il sacrificio dei camici bianchi. Sale a 107 il drammatico bilancio dei medici deceduti #Coronavirus #ANSA - _Francesco_R : RT @RadioSavana: Un super #EnzoIacchetti fa nomi e cognomi: '#MarioMonti, #EnricoLetta, #MatteoRenzi, #PaoloGentiloni e #GiuseppeConte avet… - mariadmarzano : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: morto un altro #farmacista, è il settimo. I medici deceduti sono 109 #ANSA -