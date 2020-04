Coronavirus | l’OMS chiede lo stop delle manifestazioni in Bielorussia Il calcio per ora

Leggi su oasport

(Di sabato 11 aprile 2020) Uno dei pochissimi Paesi che non si è fermato dinanzi alla pandemia diè la, dove lo sport continua, e lo fa a porte aperte. Oggi l’OMS ha ufficialmente richiesto che vengano sospese leche comportano assembramenti, tra cui, ovviamente i campionati di. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il dottor Patrick O’Connor, componente della task force dell’OMS ha dichiarato: “Dai dati in nostro possesso è chiaro che qui c’è una continua crescita dei casi di positività, che raddoppiano ogni due-tre giorni. Occorre incrementare tutte le misure di isolamento e sospendere ledi massa, come quelle sportive“. Il Ministro bielorusso della Salute, Vladimir Karanik, ha risposto in maniera lapidaria: “Sospendere i campionati non è una decisione che mi ...