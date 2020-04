Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo (Di domenica 12 aprile 2020) Nel bollettino della Protezione civile, lieve risalita dei contagi: 4700 casi totali in più rispetto al 10 aprile. I decessi salgono a 19.468 ma aumentano anche guariti e dimessi da terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono oltre 100mila Leggi su tg24.sky Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Francia 13832 vittime - 6883 pazienti in terapia intensiva

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA (Di domenica 12 aprile 2020) Nel bollettino della Protezione civile, lieve risalita dei contagi: 4700 casi totali in più rispetto al 10 aprile. I decessi salgono a 19.468 ma aumentano anche guariti e dimessi da terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono oltre 100mila

RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - LaStampa : Coronavirus, il bollettino di giornata: la curva dei contagi torna a salire. Anche le vittime delle ultime 24 ore s… - sole24ore : Coronavirus, caano per l'ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.381 i pazienti nei repar… - EsercitoCrucian : RT @nonleggerlo: #WeekendconilMorbo, le migliori scuse da #Coronavirus delle ultime ore #scusechedavvero #nonrassegna @angelerrimo https:… - zazoomnews : Coronavirus in Italia e nel mondo le ultime notizie in diretta - #Coronavirus #Italia #mondo #ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Mattarella: "Una Pasqua diversa, ma non molliamo". Il Papa: "Dio non ci ha lasciati soli"

ore 11.41 -Indonesia Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 decessi nel Paese ... su oltre 100 morti avvenute nell'istituto dopo lo scoppio dell'epidemia del coronavirus. In arrivo anche altri ...

Coronavirus, l’appello di Bill Gates: soldi per i vaccini (anche ai poveri)

Riflettiamo: il Covid-19 ha messo in ginocchio una città come New York ... Pur avendo molte nazioni contribuito al Cepi nelle ultime due settimane, al consorzio occorrono almeno due miliardi di ...

ore 11.41 -Indonesia Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 decessi nel Paese ... su oltre 100 morti avvenute nell'istituto dopo lo scoppio dell'epidemia del coronavirus. In arrivo anche altri ...Riflettiamo: il Covid-19 ha messo in ginocchio una città come New York ... Pur avendo molte nazioni contribuito al Cepi nelle ultime due settimane, al consorzio occorrono almeno due miliardi di ...