Coronavirus | le nuove regole per negozi e imprese che riaprono

Agenzia_Ansa : #Coronavirus La bozza del decreto con le nuove misure Resta stop spostamenti, aprono negozi di vestiti per bambini… - Corriere : I morti seppelliti in fosse comuni Le immagini choc di New York - Corriere : I morti seppelliti in fosse comuni Le immagini choc di New York - giampabe : RT @AndreaLompio53: Tanta, troppa gente in giro. Che vanifica la #quarantena cui siamo obbligati da due mesi. Che porterà a nuove #morti, c… - VincenzaGiamma1 : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, nuove misure anticontagio per le case di riposo - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus, nuove regole per negozi e aziende che riaprono: il vademecum Corriere della Sera Covid-19, 95 nuovi casi. Verso il consolidamento, in attesa della discesa

LECCE – Sono 95 i nuovi casi registrati oggi in Puglia di positività al Covid-19, secondo il bollettino diramato dalla Regione, su una base di 1.651 test per rilevare l’eventuale l’infezione. Rispetto ...

Coronavirus, grido d'allarme dal turismo savonese: “Il nuovo decreto sulla liquidità non è lo strumento idoneo a salvarci”

In una nota congiunta le categorie chiedono nuove soluzioni al Governo: “Servono misure straordinarie ... a farsi portavoce di questo mondo in grande sofferenza a causa dell'emergenza Coronavirus.

LECCE – Sono 95 i nuovi casi registrati oggi in Puglia di positività al Covid-19, secondo il bollettino diramato dalla Regione, su una base di 1.651 test per rilevare l’eventuale l’infezione. Rispetto ...In una nota congiunta le categorie chiedono nuove soluzioni al Governo: “Servono misure straordinarie ... a farsi portavoce di questo mondo in grande sofferenza a causa dell'emergenza Coronavirus.