Coronavirus, le mascherine “fantasma” comprate dalla Regione Lazio sono arrivate. Ma la polemica politica non si arresta (Di sabato 11 aprile 2020) Si è sbloccato il caso delle cosiddette “mascherine fantasma” nel Lazio. Ma non si ferma la polemica politica. sono arrivati questa notte, a quasi un mese dall’affidamento, i primi 800mila dispositivi di protezione individuale dei 9,5 milioni di pezzi commissionati dalla Regione alla Ecotech srl. Ad annunciarlo è stato il governatore Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza stampa sulla cosiddetta ‘fase 2’ nel Lazio: “Ne arriveranno altri 6 milioni nei prossimi giorni”, ha assicurato il presidente. La partita, del costo complessivo di 35,9 milioni di euro, era stata assegnata – con la massima urgenza – alla piccola società di Frascati il 16 marzo, con l’impegno di effettuare la spedizione entro il 18 marzo e completare la consegna entro il 30 marzo. Ma a quella data nessuno degli obblighi era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - mascherine gratis ai commercianti del Saronnese per le consegne a casa

Coronavirus - detenuti donano 1600 euro all'ospedale Cotugno di Napoli. E Papa Francesco regala due ventilatori e mascherine

