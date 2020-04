Coronavirus, le due Italia dell’epidemia: in tutto il Sud gli stessi casi della sola Milano, la situazione resta grave solo al Nord [DATI] (Di sabato 11 aprile 2020) Gli ultimi dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia dimostrano quanto il Paese sia diviso in due tra le gravi criticità che continuano ad interessare il Nord, e invece un Sud che sta riuscendo ad evitare l’emergenza: anche i dati di oggi confermano quanto l’epidemia sia concentrata in Lombardia, dove abbiamo 10.511 morti (il 54% di tutti quelli nazionali) e 57.592 casi (il 38% di tutti quelli nazionali). Se sommiamo alla Lombardia i dati di Emilia Romagna (19.635 casi e 2.481 morti), Piemonte (16.008 casi e 1.633 morti), Veneto (13.768 casi e 831 morti), Toscana (6.958 casi e 467 morti), Liguria (5.376 casi e 734 morti) e Marche (5.211 casi e 689 morti) arriviamo a 124.548 casi (l’81% del totale) e 17.346 morti (l’89% del totale). Al contrario, nelle Regioni del Sud non si registra alcuna criticità ospedaliera e i numeri sono molto ... Leggi su meteoweb.eu Il sesso al tempo Coronavirus : le app erotiche sono le più scaricate (due in particolare). Le donne amano i racconti

Coronavirus - spunta il “Paziente 3” : due i casi gravi a Codogno - nell’ospedale oltre a Mattia c’era anche un 44enne

TgLa7 : #Coronavirus: postano sui social la gita in montagna, multati due 20enni - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Altri due #medici morti Il totale dei camici bianchi deceduti sale cosi a 109 #ANSA - stanzaselvaggia : In India la chiamavano 'L'Italia indiana' per via del focolaio che si era sviluppato nel suo ospedale. E invece, in… - EcodiBiella : Coronavirus Piemonte, a Biella 14 nuovi guariti e altri due morti - Notiziedi_it : Coronavirus, fase due al via: ecco le date di riapertura di tutti i settori. La bozza allo studio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus - Due morti in ventiquattr'ore nella Tuscia Tuscia Web Coronavirus, tre dimessi dall'ospedale di Cosenza

Lo rende noto l'Azienda ospedaliera. Due di loro sono donne: una di 63 anni, originaria di Cariati, ricoverata il 16 marzo scorso, e uno di 59 anni, di Rende, ricoverato dal 7 marzo scorso. Il terzo ...

Pasqua ai tempi del Coronavirus, gli auguri della Santelli ai calabresi: "Restiamo dentro per tornare a vivere fuori"

Buona Pasqua Calabria”. Al post Santelli ha allegato una foto che ritrae due mani che si stringono e che reca la scritta “Restiamo dentro per tornare a vivere fuori, buona Pasqua Calabria”.

