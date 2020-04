Coronavirus, le attività che possono riaprire il 14 aprile. Elenco completo (Di sabato 11 aprile 2020) Nella serata di venerdì 10 aprile, con un nuovo intervento televisivo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha prorogato le misure restrittive in vigore in Italia ormai dalla metà di marzo. Prossimo step, il 4 maggio quando, una volta verificata la situazione sanitaria del paese, si potrà tornare, seppure parzialmente, rimettere in moto l’Italia. Ci saranno eccezioni, alcuni settori dovranno pazientare come dovranno pazientare i cittadini che, va da sé, non potranno tornare di colpo alla vita prcedente, quella che tutti noi definiamo normale. Coronavirus, tutte attività che riaprono il 14 aprile. L’Elenco completo Tutti gli esperti lo sottolineano: per molti mesi i comportamenti degli italiani dovranno essere diversi, più prudenti. Tuttavia, già da martedì 14 aprile, come deciso dall’esecutivo, alcune ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - nuovo DCPM : l’elenco delle attività che riapriranno dal 14 aprile

Coronavirus - nuovo decreto : ecco quali attività riaprono prima del 4 maggio

