Coronavirus, la rivolta delle piccole librerie contro la riapertura: «Solo propaganda, favorite le grandi catene» (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieL’Italia vuole ripartire dalla cultura, dai libri. Ma per farlo deve mettere in sicurezza chi vende e chi compra quei libri. Una riapertura simbolica, quelle delle librerie a partire da martedì 14 aprile, un «riconoscimento che anche il libro è un bene essenziale», spiega il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini, in un tweet. Una buona notizia, messa nero su bianco nell’ultimo dpcm per contenere la pandemia del Coronavirus in Italia, che, però, deve scontrarsi con la dura realtà, con il distanziamento sociale, con le precauzioni necessarie a tutelare la salute pubblica. Per questo motivo 150 librai indipendenti di tutta Italia, da Roma a Catania passando per Torino e Genova, non riapriranno. «Scelta folle, chi sanifica i ... Leggi su open.online Coronavirus : test sierologici - la rivolta dei privati : “Noi tagliati fuori dalla Regione"

