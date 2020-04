Coronavirus, la quarantena per i contagiati? “Dovrà durare 28 giorni fino al 3 maggio” (Di sabato 11 aprile 2020) Dietrofront, la quarantena per il Coronavirus non dura più 14 giorni. Sarà necessario almeno il doppio. “Sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio”, ha detto l’assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera. Il periodo di 14 giorni previsto finora sarà quindi allungato fino a quella data per tutti … L'articolo Coronavirus, la quarantena per i contagiati? “Dovrà durare 28 giorni fino al 3 maggio” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus - 10.258 positivi - +107 in 24h «Positivi in quarantena fino al 3 maggio»

Coronavirus Lombardia - in arrivo nuova linea guida : la quarantena dovrà durare 28 giorni e non 14

Coronavirus - i video ironici di Carmelo per raccontare la quarantena di un disabile : il progetto di Disability Pride (Di sabato 11 aprile 2020) Dietrofront, laper ilnon dura più 14. Sarà necessario almeno il doppio. “Sta uscendo una linea guida che prevede che ladurial 3 maggio”, ha detto l’assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera. Il periodo di 14previstora sarà quindi allungatoa quella data per tutti … L'articolo, laper i? “Dovrà28al 3 maggio” proviene da Il Notiziario.

repubblica : Quarantena totale e test a tappeto: così la Nuova Zelanda ha (quasi) sconfitto il coronavirus - repubblica : Oggi su Rep: ???? Quarantena totale e test a tappeto: così la Nuova Zelanda ha (quasi) sconfitto il coronavirus [dal… - giuliainnocenzi : Se arrivi in Italia per lavoro e stai 5 giorni non devi entrare in quarantena, se superi 5 giorni sì. Fatemi capire… - MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Batteria auto: come mi comporto con la quarantena da Coronavirus? - Ioeyibo : DOVETE STARE A CASA. Non è difficile da capire. Cosa siete un branco di idioti a cui bisogna fare un disegno??? Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quarantena Coronavirus, quasi 7mila i bresciani in quarantena Giornale di Brescia Coronavirus, il bollettino dell'11 aprile: 619 morti, superati i 100mila contagiati. Tra due settimane, l'impennata?

Aumenta di nuovo la curva del contagio da coronavirus. Molto pesa il dato della Lombardia ... quando verrà fotografata la "leggerezza" di molti italiani invogliati a uscire e "strappare" alla ...

Sampdoria, Jankto: «Vorrei giocare, ma priorità alla salute»

Jakub Jankto scalpita per tornare in campo e concludere la stagione, ma con l’emergenza Coronavirus ancora in corso è bene ... Torneo eSports durante la quarantena? La Sampdoria mi ha mandato una ...

Aumenta di nuovo la curva del contagio da coronavirus. Molto pesa il dato della Lombardia ... quando verrà fotografata la "leggerezza" di molti italiani invogliati a uscire e "strappare" alla ...Jakub Jankto scalpita per tornare in campo e concludere la stagione, ma con l’emergenza Coronavirus ancora in corso è bene ... Torneo eSports durante la quarantena? La Sampdoria mi ha mandato una ...