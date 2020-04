Coronavirus, la Cina teme l’ondata di ritorno: è caccia agli stranieri, intanto a Wuhan riprendono i matrimoni (Di sabato 11 aprile 2020) Crescono i timori di un’ondata di ritorno del Coronavirus in Cina. Nei giorni scorsi il presidente Xi Jinping ha esortato le autorita’ a controllare e frenare con maggiore attenzione i casi importati da altri Paesi. Hong Kong è stata già colpita dalla seconda ondata: all’inizio di marzo, c’erano solo 150 casi di infezioni da Coronavirus, mentre ora ce ne sono quasi mille, di cui molti importati dall’estero. Con queste paure crescenti, il sentimento d’intolleranza verso lo straniero ha raggiunto livelli preoccupanti. Trova manifestazione soprattutto attraverso le vignette di un cartoon divenuto popolare sui social e finito poi nelle maglie della censura. Il cartoon ha fatto emergere un sentimento di rivalsa dopo che i cittadini cinesi (in generale asiatici) erano stati trattati a livello globale come untori quando il contagio del ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la quarantena svuota le città e gli animali se ne impossessano : scimmie si tuffano in piscina

Sergio Mattarella video messaggio auguri Pasqua/ "Vittoria vicina contro coronavirus"

