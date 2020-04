Coronavirus Italia | 152 271 contagi e 19 468 morti Nuovo boom di guariti | sono 2 079

BI_Italia : A quattro giorni dall'apertura, i pazienti ricoverati in #Fiera sono tre. Ma manca lo staff per far funzionare l'… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump pubblica un decreto per aiutare l'Italia #coronavirus - LegaSalvini : ?? DOPO L’ACCORDO SUL MES ACCETTATO DALL’ITALIA ALL’EUROGRUPPO Coronavirus, l'ex ministro greco Varoufakis: 'L'aiuto… - leggoit : #coronavirus, #Speranza: «Segnali incoraggianti ma non possiamo allentare le misure ora» - mikemoratinos : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, ecco l'andamento dei casi in Italia: - I ricoverati in terapia intensiva sono in calo per l'ottavo giorno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport CORONAVIRUS ITALIA: pesante aggiornamento. I CONTAGIATI salgono a 152.271 (+4.694), i MORTI a 19.468 (+619)

Tabella contagi Coronavirus protezione civile regione per regione Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 152.271 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.694 ...

Coronavirus, Totti: "Anche io vorrei essere a Sabaudia, ma non si può. Ho visto foto di file..."

Francesco Totti, leggendario capitano della Roma, ha commentato la situazione relativa al coronavirus in Italia nel corso di una diretta Instagram con un amico, proprietario di un ristorante. Queste ...

Tabella contagi Coronavirus protezione civile regione per regione Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 152.271 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.694 ...Francesco Totti, leggendario capitano della Roma, ha commentato la situazione relativa al coronavirus in Italia nel corso di una diretta Instagram con un amico, proprietario di un ristorante. Queste ...