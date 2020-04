Coronavirus in Toscana | 13 morti oggi 11 aprile il dato più basso da fine marzo E 231

regionetoscana : #coronavirus Se hai bisogno di aiuto chiama l'1522 o un numero della rete dei centri antiviolenza della #Toscana. S… - enpaonlus : Coronavirus: Enpa, Toscana interrompe adozione animali “Scelta irresponsabile” - regionetoscana : #coronavirus #COVID19italia Ora anche la 'ricetta rossa' arriva via sms. Una nuova modalità di erogazione dei farm… - MarcoFerri86 : #COVID?19 #COVID19 #coronavirusitalIa #Covid_19 #coronavirus decessi 11/4 273 #Lombardia 101 Piemonte 84 E/R 39 Ven… - fabiochiarugi : RT @qn_lanazione: Coronavirus Toscana, i dati dell'11 aprile. Più guarigioni, sempre meno casi gravi #COVID?19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Corriere della Sera

In tutta la Toscana sono 175 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati a ventiquattro ore dal precedente bollettino, sono invece 27 i decessi. Il numero di nuovi casi è stazionario rispetto ai ...Emergenza Coronavirus, 45 nuovi positivi tra empolese e cuoio nei dati diffusi dalla Ausl Toscana Centro. Gran parte dei casi in una casa di riposo EMPOLI — Nei dati diffusi in serata dall'Ausl ...