Coronavirus | in Svezia si valuta l’esclusione dalle cure per gli anziani

Le persone di oltre 80 anni e quelle tra 60-70 con diverse patologie potrebbero dover lasciare i posti in terapia intensiva. La Svezia sta fronteggiando il momento più duro nella lotta contro il Coronavirus. La Svezia annuncia provvedimenti che potrebbero essere visti come clamorosi, nella cura dei pazienti infetti da Coronavirus. A renderli noti sono …

Coronavirus - la Svezia continua la sfida : niente lockdown con quasi 10mila casi

