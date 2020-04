Coronavirus, in Lombardia riaprono solo i negozi per bambini. Chiuse librerie e cartolerie (Di sabato 11 aprile 2020) Nuova ordinanza della Regione Lombardia per contenere il Coronavirus. MILANO – E’ stata emessa una nuova ordinanza dalla Regione Lombardia per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. Con questo provvedimento il presidente Fontana dà il via libera alla riapertura dal 14 aprile dei negozi per bambine. Resta, invece, lo stop per librerie e cartolibrerie che non potranno alzare la saracinesca almeno fino al prossimo 3 maggio. Resta in vigore l’obbligo di coprirsi naso e bocca con mascherine o altri indumenti quando si esce fuori casa. L’ordinanza della Lombardia L’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, entrerà in vigore martedì 14 aprile e durerà fino al 3 maggio. “Il documento – si legge in una nota citata da Repubblica – conferma la chiusura degli alberghi, ... Leggi su newsmondo Coronavirus : sbarcati ad aeroporto Bergamo 88 infermieri volontari - metà resterà in Lombardia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Librerie e cartolerie ancora chiuse in Lombardia

