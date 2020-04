Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, sabato 11 aprile (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 aprile: morti, contagi, guariti Come ogni giorno, anche oggi, sabato 11 aprile 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli. È di 98.273 positivi (+1.396), 18.849 morti (+570) e 30.455 guariti (+1.985) per un totale di 147.577 casi (+3.951) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile. Dei 98.273 attualmente positivi, 28.242 (-157) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.497 (-108) si trovano nei reparti di terapia intensiva, ... Leggi su tpi In rialzo i contagi da coronavirus in Italia - ma oltre 2 mila i guariti

Coronavirus - bollettino 11 aprile : 4694 nuovi contagi - oggi 2079 guariti in Italia

