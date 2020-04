Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione Civile: aumentano i positivi (Di sabato 11 aprile 2020) Nel consueto bollettino giornaliero il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli dà gli ultimi dati sull’emergenza Coronavirus in Italia. Coronavirus, Borrelli: i dati sulla situazione in Italia In Italia oggi si registrano 100.269 positivi (+1.996 pazienti rispetto a ieri). Borrelli informa il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: sono 3.381 i pazienti COVID in Terapia Intensiva, quindi ancora un segno negativo (-116). I ricoveri sono 28.144 (-98 rispetto a ieri), mentre la maggior parte dei soggetti positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 68.774. Si registrano 619 nuovi deceduti per il Coronavirus in Italia oggi, mentre ci sono 32.534 guariti, 2.079 in più rispetto a ieri. Da lunedì ci sono stati 10.719 tra dimessi e guariti, un terzo del totale. Il trend di crescita dei contagi da Coronavirus mostra un ... Leggi su thesocialpost Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione

Coronavirus - 619 morti e altri 4.694 casi : in Italia 100mila persone malate di Covid-19 - calano ancora i ricoveri MAPPA

Coronavirus - l’Italia supera i 100 attuali contagiati. Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 11 aprile 2020) Nel consuetogiornaliero il capoAngelo Borrelli dà gli ultimi dati sull’emergenzain, Borrelli: i dati sulla situazione inInoggi si registrano 100.269(+1.996 pazienti rispetto a ieri). Borrelli informa il calopressione sulle strutture ospedaliere: sono 3.381 i pazienti COVID in Terapia Intensiva, quindi ancora un segno negativo (-116). I ricoveri sono 28.144 (-98 rispetto a ieri), mentre la maggior parte dei soggettisono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 68.774. Si registrano 619 nuovi deceduti per ilinoggi, mentre ci sono 32.534 guariti, 2.079 in più rispetto a ieri. Da lunedì ci sono stati 10.719 tra dimessi e guariti, un terzo del totale. Il trend di crescita dei contagi damostra un ...

BI_Italia : A quattro giorni dall'apertura, i pazienti ricoverati in #Fiera sono tre. Ma manca lo staff per far funzionare l'… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump pubblica un decreto per aiutare l'Italia #coronavirus - LegaSalvini : ?? DOPO L’ACCORDO SUL MES ACCETTATO DALL’ITALIA ALL’EUROGRUPPO Coronavirus, l'ex ministro greco Varoufakis: 'L'aiuto… - ilriformista : Il punto sull'emergenza #coronavirus della @DPCgov - lillydessi : Coronavirus, i parrucchieri dopo il lockdown: cosa cambia -