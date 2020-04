Coronavirus in Italia, bollettino dell’11 aprile 2020, 152.271 contagi (Di sabato 11 aprile 2020) Sono stai resi noti i dati sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia alla data di oggi 11 aprile 2020. Il dato principale che se ne evince è il continuo alleggerimento della pressione sanitaria dal momento che, anche oggi, si registrano numeri negativi di ricoveri sia in ospedale che in terapia intensiva. Il totale di coloro che sono entrati in contatto con il Covid-19 è pari attualmente a 152.271 persone. Come avvenuto già nei giorni scorsi, il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha tenuto a precisare come questi dati siano il risultato delle misure di contenimento adottate finora. Indispensabile, quindi, mantenerle e continuare a rispettarle in maniera rigorosa. Coronavirus in Italia, aumentano i tamponi Il numero delle persone positive al Coronavirus in Italia è pari, ad oggi, a 100.269. All’interno di questo numero, la ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - ultime notizie – In Italia aumentano i decessi ma calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. In Lombardia oltre 1.500 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. 7 farmacisti deceduti

Coronavirus - gli Usa superano l’Italia per numero di vittime. Nel Regno Unito 917 decessi in 24 ore

