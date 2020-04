Coronavirus, in Africa i gay vengono accusati di essere untori (Di sabato 11 aprile 2020) L’Uganda è uno dei Paesi al mondo più repressivi per quel che riguarda l’omosessualità. L’amore e le relazioni sessuali tra persone delle stesso sesso sono severamente puniti dal governo di Kampala tanto che le pene per le persone gay e i membri della comunità Lgbt comprendono anche la detenzione a vita. In queste ore gli attivisti ugandesi che si battono per i diritti degli omosessuali, nell’occhio del mirino delle forze governative e in molti costretti a vivere in clandestinità, lanciano un grido d’allarme: ”lo Stato sta strumentalizzando l’emergenza Coronavirus per compiere arresti e gettare ulteriore fango sul mondo omosessuale”. Tutto ha avuto inizio quando domenica 29 marzo 20 persone appartenenti al mondo LGBT di Kampala sono state arrestate dalla polizia. Quattordici uomini gay, due persone ... Leggi su it.insideover Vaccino per il Coronavirus in Africa : cosa è successo in Senegal? – La Bufala dei sette morti in Senegal

Dal 17 marzo alle Rsa sono state distribuite 115.000 mascherine chirurgiche e 8.200 maschere FFP2 e i Cpap donati da «Africa 3000». Infine sta per essere terminata la sanificazione da parte dei ...

L’immunoterapia passiva con plasma dei pazienti convalescenti è stata utilizzata nel corso dell’epidemia da Covid-19 in Cina con risultati positivi ... XXI secolo nel corso della epidemia di SARS nel ...

