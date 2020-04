Coronavirus, il video-messaggio di Mattarella: “I sacrifici stanno producendo risultati, non fermiamoci adesso. Indispensabile rispettare con rigore le misure. Non appena possibile si avvierà graduale ripresa” (Di sabato 11 aprile 2020) “In questi giorni intravediamo, tuttavia, anche la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso”. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella in un videomessaggio agli italiani in occasione della Pasqua. “Non appena possibile, sulla base di valutazioni scientifiche e secondo le indicazioni che verranno stabilite, si potrà avviare una graduale, progressiva ripresa, con l’obiettivo finale di una ritrovata normalità”. Rimane oggi “indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento: stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurne al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il video messaggio del presidente Sergio Mattarella per gli auguri di Pasqua : la clip integrale

"Ci apprestiamo a vivere, domani, il giorno di Pasqua. E' la ricorrenza di maggior significato per la Cristianità e una festa tradizionale importante per tutti. Quest'anno la vivremo in ...

