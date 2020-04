(Di sabato 11 aprile 2020) Ildaper ladei. Ecco le regole decise per dare inizio alla ‘fase 2’. ROMA – Il Governo sta programmando la ‘fase 2’ che dovrebbe prendere il via dal 4 maggio. Come riportato dal Corriere della Sera, Palazzo Chigi ha stilato unper ladei. Si tratta di semplici regole daper cercare di convivere con il. Ma nelle prossime settimane questo documento potrebbe modificato. Ilper ladeiIl Governo ha deciso di stilare unper ladei. Andiamo a vedere nei dettagli le regole che tutti gli esercizi dovrannoper la ripartenza. Pulizia Uffici edovranno essere puliti due volte al giorno. Prima dell’apertura e in una pausa quotidiana. Anche i sistemi di areazione dei locali saranno ...

enpaonlus : Animali al tempo del #coronavirus. La versione aggiornata del #vademecum Enpa. QUI ??? - NewsMondo1 : Coronavirus, il vademecum da rispettare per la riapertura dei negozi - Eliteddy2 : RT @LAVonlus: ??#LAVinforma?? Mi hanno fermato andando a sfamare i gatti di una colonia, anche se con l'autodichiarazione, e mi è stato fatto… - fendente1 : RT @LAVonlus: ??#LAVinforma?? Mi hanno fermato andando a sfamare i gatti di una colonia, anche se con l'autodichiarazione, e mi è stato fatto… - Maurizi61488550 : RT @LAVonlus: ??#LAVinforma?? Mi hanno fermato andando a sfamare i gatti di una colonia, anche se con l'autodichiarazione, e mi è stato fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vademecum

Corriere della Sera

Come riportato dal Corriere della Sera, Palazzo Chigi ha stilato un vademecum per la riapertura dei negozi. Si tratta di semplici regole da rispettare per cercare di convivere con il coronavirus. Ma ...Il fenomeno che emerge con maggiore positività per il futuro è il numero dei guariti che anche oggi sono 48, e 499 in totale, un dato che da alcuni giorni supera stabilmente quello dei deceduti CHI ...