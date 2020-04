Coronavirus | il messaggio pasquale di Elisabetta II | Pasqua è la luce che supera

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 11 aprile 2020) Francesca Galici A una settimana dalstraordinario alla nazione dettato dalII; tornata a parlare per i tradizionali augurili: parole cariche di speranza e di motivazione per il futuro A meno di una settimana dal suo discorso straordinario,II; tornata a parlare ai suoi sudditi per i tradizionali auguri di. Prosegue la permanenza della regina nel Castello di Windosor, dove si; rifugiata ormai quasi un mese per sfuggire alche attanaglia anche Londra. Sono pochissimi i privilegiati che in questi giorni possono avvicinarsi aII, che ha ridotto al minimo qualunque contatto con l'esterno per evitare il contagio. Nonostante la tempra, la regina ha abbondantementeto i 90 anni e per lei i rischi sono senz'altro superiori. A Windsor ha ritrovato il principe consorte ...