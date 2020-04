Coronavirus, il contagio arriva nel cuore dell’Amazzonia: morto giovane indio, popolazioni a rischio (Di sabato 11 aprile 2020) Un giovane indio di 15 anni è morto a causa del Coronavirus, portando il rischio molto vicino alle popolazioni incontaminate dell’Amazzonia. Un adolescente di 15 anni, Alvanei Xirixana, uno Yanomami del villaggio di Rehebe, nella zona del fiume Uraricoera, è deceduto giovedì scorso dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva. La notizia, confermata dal … L'articolo Coronavirus, il contagio arriva nel cuore dell’Amazzonia: morto giovane indio, popolazioni a rischio NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus : Mattarella - ‘accettiamo contagio solidarietà’

Coronavirus - parla un calabrese guarito : “Non ho avuto contatti con nessuno dal Nord - è mistero sul contagio. Mi ha salvato un farmaco”

Coronavirus - la mappa del contagio nel mondo in tempo reale (Di sabato 11 aprile 2020) Undi 15 anni èa causa del, portando il rischio molto vicino alle popolazioni incontaminate dell’Amazzonia. Un adolescente di 15 anni, Alvanei Xirixana, uno Yanomami del villaggio di Rehebe, nella zona del fiume Uraricoera, è deceduto giovedì scorso dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva. La notizia, confermata dal … L'articolo, ilneldell’Amazzonia:, popolazioni a rischio NewNotizie.it.

sole24ore : Sono 3.951 i nuovi casi di contagio in Italia, con una crescita del 2,75% rispetto alla giornata del 9 aprile. Le v… - LaStampa : Migrante positivo al coronavirus, cresce in Sicilia la paura del contagio: “Evitate i contatti con la popolazione” - repubblica : Coronavirus, il contagio non ha sfondato al Centro-Sud [aggiornamento delle 16:26] - gpsbarra : #ottoemezzo #coronavirus Anche Pasqua nel tritatutto. Non cambierà nulla, nonostante il contagio: consumare per consumare. - zazoomnews : Coronavirus la mappa del contagio nel mondo in tempo reale - #Coronavirus #mappa #contagio #mondo… -