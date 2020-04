Coronavirus | il bollettino delle | in aumento i guariti Morte 619 persone

Corriere : Coronavirus in Italia, 152.271 casi positivi e 19.468 morti. Il bollettino dell’11 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile - KontroKulturaa : Coronavirus in Italia, bollettino dell'11 marzo 2020, 152.271 contagi - - sportface2016 : #Coronavirus | Tutti i casi di contagio odierni provincia per provincia #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, bollettino Italia: 152.271 casi, 19.468 morti (+619), 32.564 guariti (+2079) Il Messaggero Bollettino contagi oggi sabato 11 aprile: morti, guariti e numeri in ogni provincia

Il bollettino provincia per provincia con i contagi per quanto riguarda l’emergenza coronavirus di oggi sabato 11 aprile 2020. Si innalza nuovamente la curva dei contagi che porta l’aumento sul 3,2%, ...

Coronavirus, continua a crescere il conto dei positivi. Altri 4 decessi a Verona

Torna ad impennarsi la curva dei contagi di Covid-19 a Verona. Dopo i 167 della mattinata di venerdì, il bollettino di Azienda Zero aggiornato alle ore 8 di sabato 11 aprile, ha fatto registrare altri ...

Il bollettino provincia per provincia con i contagi per quanto riguarda l’emergenza coronavirus di oggi sabato 11 aprile 2020. Si innalza nuovamente la curva dei contagi che porta l’aumento sul 3,2%, ...Torna ad impennarsi la curva dei contagi di Covid-19 a Verona. Dopo i 167 della mattinata di venerdì, il bollettino di Azienda Zero aggiornato alle ore 8 di sabato 11 aprile, ha fatto registrare altri ...