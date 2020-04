Coronavirus | il bollettino delle 18 | +1 996 contagi | aumentano ancora i guariti

Corriere : Coronavirus in Italia, 152.271 casi positivi e 19.468 morti. Il bollettino dell’11 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, 152.271 casi positivi e 19.468 morti. Il bollettino dell’11 aprile - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Italia 19.468 vittime: 619 in più rispetto a ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile Corriere della Sera Coronavirus – 3951 nuovi contagiati, 1985 guariti e 570 morti

Roma – Coronavirus, il bollettino della protezione civile in diretta. Gli ultimi aggiornamenti e il punto della situazione con il dipartimento sull’emergenza sanitaria in Italia.

Coronavirus in Sardegna: i casi totali passano da 1.063 a 1.091 rispetto a ieri

La giornata odierna presenta un bollettino che aggiorna i dati pubblicati ieri, con un incremento dei positivi al coronavirus in continuo ribasso. I casi totali di contagi da Covid-19 in Sardegna ...

Roma – Coronavirus, il bollettino della protezione civile in diretta. Gli ultimi aggiornamenti e il punto della situazione con il dipartimento sull’emergenza sanitaria in Italia.La giornata odierna presenta un bollettino che aggiorna i dati pubblicati ieri, con un incremento dei positivi al coronavirus in continuo ribasso. I casi totali di contagi da Covid-19 in Sardegna ...