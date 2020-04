Coronavirus, i video ironici di Carmelo per raccontare la quarantena di un disabile: il progetto di Disability Pride (Di sabato 11 aprile 2020) Affrontare la quarantena obbligata per il Coronavirus per una persona con disabilità è molto difficile ma può essere vissuta anche con una visione diversa dal sentire comune e con grande ironia. È il proposito del nuovo progetto che si chiama “Le Supposte di Carmelo”, nato dall’incontro del protagonista disabile, Carmelo Comisi, con Elisa Capo che fa parte del network che organizza il Disability Pride in Italia. “La nostra Sit down comedy, la prima al mondo di questo tipo, usa brevi clip ironiche per accendere la luce su alcuni aspetti della vita di un disabile che spesso non vengono considerati o neanche semplicemente raccontati”, dice a Ilfattoquotidiano.it Carmelo, siciliano tetraplegico a causa di un incidente stradale e che da due anni vive a Roma. Lui e il suo staff avrebbero dovuto organizzare la sesta edizione del ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Italia : diretta Conferenza Stampa 11 aprile – VIDEO

Coronavirus, 11 medici conseguono il titolo in videoconferenza: "Pronti per iniziare a lavorare"

Giovedì mattina, undici nuovi camici bianchi hanno conseguito il titolo in video conferenza durante la sessione straordinaria ... I colleghi corsisti non sono stati danneggiati da un rallentamento da ...

Covid-19: la situazione in diretta dalle aziende di abbigliamento

Sia perché significherebbe che la pandemia di Coronavirus è stata debellata, sia per ridare ossigeno a tutto il settore ... siamo andati -da remoto- a parlare direttamente con le aziende di ...

