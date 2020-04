Coronavirus, i morti e i contagiati in Italia (Di sabato 11 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, più di 90.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino dell’11 aprile Con le misure restrittive prorogate fino al prossimo 3 maggio, i riflettori restano puntati sulla conferenza stampa ad opera della Protezione Civile per conoscere l’andamento del contagio. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 10 aprile In occasione del consueto aggiornamento con la stampa, Brusaferro, numero uno dell’ISS, ha confermato l’andamento decrescente della curva evidenziando come al momento sarebbe un errore abbassare la guardia. Di seguito i dati del 10 aprile Totale attualmente positivi 98.273 (+1.396 nelle ultime 24 ore). ... Leggi su newsmondo Coronavirus - in Lombardia 273 morti in un giorno. Aumentano i positivi (+1.544) e i ricoverati. Ma scendono i pazienti in terapia intensiva

Coronavirus - nel Regno Unito 917 morti in 24 ore. Negli Stati Uniti 2100 vittime in un giorno

