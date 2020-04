Coronavirus, i dati: in Lombardia 1.544 nuovi casi. A Milano i contagi tornano ad aumentare: raddoppiati rispetto a venerdì (Di sabato 11 aprile 2020) In Lombardia il trend dei contagi da Coronavirus registra oggi un lieve aumento. E preoccupa la città di Milano, dove i nuovi casi sono il doppio rispetto a quelli contati venerdì. In regione, stando ai dati diffusi dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, i positivi sono in totale 57.592 con una crescita di 1.544: un aumento del 2,75% rispetto a venerdì quando i nuovi casi erano stati 1.246. Solo nella città di Milano sono emersi però 262 nuovi casi, un aumento del 5,13% che porta il totale a 5.368. E nella provincia di Milano oggi il dato è il doppio di ieri: 520 nuovi casi (+4,07%) rispetto a 269. I deceduti nella regione sono 10.511 da inizio pandemia, con 273 nuovi decessi oggi conto i 216 di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.026 con un aumento di 149 mentre ieri erano aumentati di 81, i pazienti Covid in terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Fontana : “Dati migliorano ma state a casa - in gioco la nostra salute”

Coronavirus - Conte : divieti fino al 3 maggio. Aprono le librerie - ponti blindati

Bollettino Lombardia - diretta conferenza stampa/ Video : dati su coronavirus 11 aprile (Di sabato 11 aprile 2020) Inil trend deidaregistra oggi un lieve aumento. E preoccupa la città di, dove isono il doppio rispetto a quelli contati venerdì. In regione, stando aidiffusi dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, i positivi sono in totale 57.592 con una crescita di 1.544: un aumento del 2,75% rispetto a venerdì quando ierano stati 1.246. Solo nella città disono emersi però 262, un aumento del 5,13% che porta il totale a 5.368. E nella provincia dioggi il dato è il doppio di ieri: 520(+4,07%) rispetto a 269. I deceduti nella regione sono 10.511 da inizio pandemia, con 273decessi oggi conto i 216 di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.026 con un aumento di 149 mentre ieri erano aumentati di 81, i pazienti Covid in terapia ...

Capezzone : Prima dello tsunami Coronavirus, ecco gli ultimi dati sulla diffusione dei quotidiani (da @italiaoggi). Complimenti… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Primi dati positivi dai test preclinici dei #vaccini italiani Aurisicchio (Takis), forte produzione di… - TgrRai : #Coronavirus, 'la #Lombardia non calcola i guariti ma solo i dimessi. Questo distorce i dati della Protezione civil… - Danae0308 : RT @serebellardinel: Anche se i dati in #Veneto contano ad oggi 18.111 persone in isolamento,13.768 positivi,751 in terapia intensiva e 739… - VlnN94 : RT @Corriere: ?? A Milano i contagi non calano, sono il doppio di ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus: in Italia 98.273 i malati, 1.396 più di ieri

In Lombardia si conferma il "trend positivo" dei dati epidemici, ma emerge il dato sulle morti nelle ... sua importanza in termini di mortalità" L'età media dei decessi per Covid-19 si conferma "di ...

Coronavirus Lombardia, oltre 10500 vittime

I dimessi sono 33.881, in crescita di 1.150 da ieri. Sono 57.592 le persone positive al coronavirus in Lombardia, in aumento di 1.544 unità rispetto a ieri. I tamponi processati ieri sono stati 9.977, ...

In Lombardia si conferma il "trend positivo" dei dati epidemici, ma emerge il dato sulle morti nelle ... sua importanza in termini di mortalità" L'età media dei decessi per Covid-19 si conferma "di ...I dimessi sono 33.881, in crescita di 1.150 da ieri. Sono 57.592 le persone positive al coronavirus in Lombardia, in aumento di 1.544 unità rispetto a ieri. I tamponi processati ieri sono stati 9.977, ...