Coronavirus | Gualtieri | “Entro la prossima settimana i 600 euro agli autonomi Sugli

(Di sabato 11 aprile 2020) Dopo Pasqua arriveranno finalmente sui conti correnti dei lavoratorii 600previsti dal decreto Cura Italia. “Dovrebbero essere erogati entro la”, ha detto il ministro dell’Economia, Roberto, intervenendo al tg di Rai3. “Latranche, per il mese di aprile, sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente”. E’ in arrivo infatti – ma sarà varato dopo il 20 aprile – un nuovo decreto con risorse “molto più consistenti” rispetto ai 25 miliardi già stanziati. Si tratta del provvedimento che dovrebbe contenere anche l’annunciato reddito di emergenza per tutte le persone rimaste senza lavoro ma non coperte dai provvedimenti adottati finora.poi è tornato sulla trattativa con gli altri ministri delle Finanze ...

Sul bonus di 600 euro destinato agli autonomi per far fronte all'emergenza coronavirus ora interviene in ministro Roberto Gualtieri. "In queste ore all'Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro ...