Coronavirus, gli Usa verso i 20mila morti: già superata l’Italia. Lieve calo in Spagna e Francia. E il premier svedese fa mea culpa (Di sabato 11 aprile 2020) Gli Stati Uniti vanno verso i 20mila morti, un quinto dei decessi nel mondo, e hanno già superato il numero di vittime dell’Italia. Gli Usa solo nelle ultime 24 ore hanno registrato la perdita di 2.100 vite. In Europa fa ben sperare il calo in Spagna che segna il minor numero di morti da due settimane e la Lieve decrescita della Gran Bretagna. Superati i 28mila contagi in Belgio e i 24mila in Olanda. Per la prima volta dall’inizio della pandemia il premier svedese ha ammesso di non aver fatto abbastanza: la Svezia ancora è uno dei Paesi con meno restrizioni, non c’è lockdown, bar e ristoranti sono aperti così come la maggior parte delle attività. “Mi sembra ovvio che non abbiamo fatto abbastanza”, ha detto alla tv svedese Stefan Lofven di fronte all’aumento dei casi (9.685) e delle vittime (870) di Covid-19. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Gualtieri : “Entro la prossima settimana i 600 euro agli autonomi. Sugli eurobond c’è consenso crescente in Ue”

Coronavirus - gli Stati Uniti superano l’Italia per il numero di decessi

