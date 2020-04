Coronavirus | gli Usa superano l' Italia | primo paese al mondo per numero di decessi

RobertoBurioni : Il coronavirus ci ha ricordato quanto è brutta l'epidemia di una grave malattia infettiva senza il vaccino. E quest… - Capezzone : Prima dello tsunami Coronavirus, ecco gli ultimi dati sulla diffusione dei quotidiani (da @italiaoggi). Complimenti… - welikeduel : #GinoStrada: 'Gli ospedali in Lombardia lottizzati che perfino la camorra sarebbe stata in difficoltà a farlo così,… - TheSpezz : RT @VaeVictis: Nuovi casi: Svizzera con cittadini liberi: +2,1% Italia con gli arresti domiciliari: +3,2% Restate diligentemente a casa se… - raffyras : RT @RadioSavana: '#Conte sei un vero cazzaro.' #ErikaKamese è incazzata (non poco): 'Ieri hai attaccato l'opposizione per distogliere l'att… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli auguri di Pasqua del Ministero della Salute. VIDEO Sky Tg24 Coronavirus a Bergamo, iniziata l’esecuzione di tamponi nelle case di riposo

Ha preso l’effettuazione dei tamponi nelle 65 case di riposo bergamasche. Saranno eseguiti agli operatori dei servizi sociosanitari per accertare l’avvenuta guarigione o comunque l’assenza di malattia ...

leggi le altre "Poesì"

Circa ottomila (7.220) hanno risposto all'appello per una task force di medici in supporto agli ospedali in affanno per l'emergenza coronavirus. E poi circa 10.000 (9.448) sono gli infermieri che ...

Ha preso l’effettuazione dei tamponi nelle 65 case di riposo bergamasche. Saranno eseguiti agli operatori dei servizi sociosanitari per accertare l’avvenuta guarigione o comunque l’assenza di malattia ...Circa ottomila (7.220) hanno risposto all'appello per una task force di medici in supporto agli ospedali in affanno per l'emergenza coronavirus. E poi circa 10.000 (9.448) sono gli infermieri che ...