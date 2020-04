Coronavirus | gli Stati Uniti superano l’Italia per il numero di decessi

RobertoBurioni : Il coronavirus ci ha ricordato quanto è brutta l'epidemia di una grave malattia infettiva senza il vaccino. E quest… - Capezzone : Prima dello tsunami Coronavirus, ecco gli ultimi dati sulla diffusione dei quotidiani (da @italiaoggi). Complimenti… - welikeduel : #GinoStrada: 'Gli ospedali in Lombardia lottizzati che perfino la camorra sarebbe stata in difficoltà a farlo così,… - forestale82 : RT @Viminale: #Pasqua #COVID19, rimani in casa ed evita gli spostamenti. #Aiutaciadaiutarti, uniti per superare l'emergenza. #iorestoacasa… - infoitestero : Coronavirus, gli Usa verso i 20mila morti: già superata l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli auguri di Pasqua del Ministero della Salute. VIDEO Sky Tg24 “L’uecchí tí lucí”, a Pasquetta su Gir proiezione del film girato a Grottaglie. UNICA VISIONE

L’emergenza COVID-19 come tutti sanno ci terrà chiusi in casa anche nel giorno simbolo delle scampagnate ... Riteniamo significativa la proiezione di questo film: quella luce negli occhi di Antonio, ...

In prima linea contro il Covid: al Policlinico Riuniti un servizio di 'benessere psicologico' per gli eroi in camice bianco

Un servizio di ‘benessere psicologico' per sostenere gli operatori ospedalieri in campo per contrastare la diffusione del virus Covid-19. E’ il progetto ‘Insieme si può’ promosso dal Policlinico di ...

L’emergenza COVID-19 come tutti sanno ci terrà chiusi in casa anche nel giorno simbolo delle scampagnate ... Riteniamo significativa la proiezione di questo film: quella luce negli occhi di Antonio, ...Un servizio di ‘benessere psicologico' per sostenere gli operatori ospedalieri in campo per contrastare la diffusione del virus Covid-19. E’ il progetto ‘Insieme si può’ promosso dal Policlinico di ...