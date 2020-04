Coronavirus | gli effetti della quarantena | “Crescono i livelli di disagio per 7 italiani

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 12 aprile 2020) Secondo un’indagine nazionale effettuata dall’Istituto Piepoli per il Consiglio Nazionale dell’Ordine Psicologi (Cnop), tra le limitazioni che pesano di più aglicostretti in casa dall’emergenza delci sono: non potersi relazionare con le persone al di fuori (51%); aumentopsicologico (31%); non poter fare sport all’aria aperta (27%); non avere tanti spazi a disposizione (24%); non poter andare al lavoro (20%); dover convivere forzatamente (9%), mentre il 4% ha indicato ‘altro’ e il 6% non vuole rispondere. Sollecitati sugli eventuali aspetti positivi dell’isolamento forzato, gli intervistati rispondono: ”ho più tempo da dedicare alla mia famiglia’‘ (49%); ”ho più tempo da dedicare a me stesso” (34%); ”sto leggendo libri” (25%); ”sto ...